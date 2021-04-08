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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Burhaniye’de kırsal Börezli Mahallesi karantinaya alındı

Burhaniye’de kırsal Börezli Mahallesi karantinaya alındı

Börezli mahallesi

Karantina Jandarma Tarım Bild Kışla 

-Jandarma anons yaptı
-Yollara konan bariyerler
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs vakalarının arttığı kırsal Börezli Mahallesi'nde 10 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Karar bu sabahtan itibaren uygulamaya konurken, mahalleye giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Kararda ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Börezli Mahallesi'nde, 01/04/2021 tarih ve 2021/39 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 11 pozitif vaka görülmesi sebebiyle hane karantinası uygulaması başlatıldığı bildirildi.
06/04/2021 tarihinde ise aynı mahallede pozitif vaka sayısının 35 olarak belirlenmesi sebebiyle vaka artışının önünü kesebilmek için genel karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi. Kararda, mahalle sınırları içerisinde kalan Burhaniye T Tipi Cezaevinin ve zorunlu tarım faaliyetlerini sürdürmesi gereken, pozitif ve temaslı olmayan kişilerin, karantina kapsamı dışında tutulmasına karar verildi.
Jandarma mahallenin giriş çıkışlarında tedbir alırken, yollara barikatlar kuruldu. Ayrıca jandarma mahallede anonslarla vatandaşları uyardı
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