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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Burhaniye’de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı

- Burhaniye’de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı

Jandarma mahalle girişinde önlem aldı

Karantina Jandarma 

-Mahallenin genel görüntüsü
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 hastalığı sebebiyle bir haftadır kısmi karantina uygulanan Dutluca Mahallesi'nde vakalarının artması üzerine genel karantina uygulanmasına karar verdi. İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki 400 nüfuslu Dutluca mahallesinde, jandarma tedbir alırken, mahallenin 4 girişine bariyerler kondu. Burhaniye’de 7 vaka görülmesi üzerine 7 Aralık'ta kısmi karantina başlatılan Dutluca’da pozitif vaka sayısının 26, temaslı sayısının da 18 olarak belirlenmesi üzerine bu günden itibaren genel karantina uygulanmasına başlandı. (FT-EME-MŞ)
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