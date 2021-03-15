Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Burdur'da toplam 59 bin 120 kişi aşı oldu

Burdur'da toplam 59 bin 120 kişi aşı oldu

- Başkan Ercengiz'in aşı olması

Koronavirüs Takvim Yurttaş 

-- Ercengiz'in konuşması

( BURDUR ) -- Başkan Ercengiz ikinci doz aşısını yaptırdı BURDUR

- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CoronaVac 2. doz aşısını yaptırdı. Başkan Ercengiz ile birlikte Burdur’da toplamda 59 bin 120 kişi CoronaVac aşısı oldu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’e, yeni tip koronavirüs aşısının ikinci dozu Burdur Devlet Hastanesinde yapıldı. Aşısı gelen kişilerin aşılarını yaptırmaları konusunda uyaran Başkan Ercengiz, “Bugün Covid-19 salgınına karşı aşılama takvimi içerisinde sıram geldiği için 2. doz aşımı yaptırdım. Bütün hastalara acil şifalar diliyoruz. Aşılama hızının artarak bir an evvel yurttaşlarımızın da aşılanarak bu salgınla mücadele de etkin bir şeklide mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz. Herkes aşısının günü geldiği gün Lütfen yaptırsın” dedi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile beraber toplam 59 bin 120 kişi CoronaVac aşısı olurken, 19 bin 290 kişiye 2. doz aşı uygulandı. (CTK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement