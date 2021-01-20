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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Burdur’da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu

- Burdur’da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu

- aşı olan yaşlılar

Karantina Huzur Evi Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

-- sağlık personelinin aşı hazırlığı
-- huzurevindeki yaşlılar ile röp
-- huzur evi müdürünün konuşması

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da Korona virüsle mücadele kapsamında Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi’nde yaşamını sürdüren 34 yaşlı vatandaş ile 20 personele, sağlık ekipleri tarafından aşı yapıldı. Burdur Huzurevi Müdürü Abdullah Saptekin, Huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlıların büyük bir sabır gösterdiğini ifade etti.
Saptekin, “24 personel 34 sakinimiz var. Bunun 4 tanesi bayan. 30 tanesi erkek. Yaklaşık 9 aydır sürekli içerde kaldı. Büyük bir sabır gösterdi yaşlılarımız. 14 gün karantinada kaldı personelimiz de. Her 14 günde bir testlerimiz oluyor. Herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Her şey bizim açımızdan ve yaşlılarımız açısından güzel geçti. Bu badireyi atlatacağız. Şuan da aşı olamayacak durumda hiç kimse yok” diye konuştu.
Huzurevinde yaşamını sürdüren ve aşı olan huzurevi sakinlerinden 78 yaşındaki Sadık Ayçiçek ise “ Ne yapalım başımıza geleni çekiyoruz işte. Bu hatalıktan korunmak için bunları yapmaya mecburuz. ” dedi.
(CTK-
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