Bu suyu içen şifa buluyor, çamuru ise ağrılara iyi geliyor

-Havuzdan görüntü,

-Köy sakinlerinin konuşması,

-Köylülerin su içerken görüntüleri,

-Genel ve detay görüntü,



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’in Pervari ilçesine Bağlı Tosuntarla köyündeki bir çeşmeden su içenlerin hastalıklarına derman buldukları belirtildi. Suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiği iddia edildi. Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Yeraltından çıkan suyun şifalı olduğunu belirten köy sakinleri birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi.



Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşmeden su içen hastaların şifaya kavuştuğunu belirten köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, yazın soğuk, kışın ise sıcak akan geçmeden su içen romatizma hastalarının şifa bulduklarını ve suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiğini söyledi.



Ayhan, “Şifalı su eskiden hatırlıyorum dedelerimiz, annelerimiz anlatmışlar eskiden katır vardı. Katırla buraya gelerek bunun toprağını çamur haline getirerek vücutlarına sürüyorlardı. Daha sonra sıcak suyla yıkanıyordu ve sonra romatizma diye bir şey kalmazdı. Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip bu suyu görsün. Bu şifalı suyun turizme kazandırılmasını istiyorum. Hem suyu içerek faydası var. Kışın sıcak, yazın soğuk bunun çok faydası var. Herkesi bu suyu içmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Akan suyun bir çok ağrılara iyi geldiğini ve şifalı olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Savaş, yetkililerin şifalı suyu turizme kazandırılmasını istediğini söyledi.



Savaş, “Bu şifalı sudur. Herkesi bekliyoruz bu şifalı suya. İçilebiliyor, vücutta yıkanabiliyor, sağlığa iyi geliyor. Romatizmaya iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyor ve herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.





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