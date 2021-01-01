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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bu şehirde Covid-19 vakaları yüzde 80'e yakın oranda düştü

Bu şehirde Covid-19 vakaları yüzde 80'e yakın oranda düştü

Bingöl kısıtlamada boş sokak detayları

Hafta Sonu Muhabir Sayılar Kalamış Hassasiyet 

-Covid-19 test işlemleri detay
-Vali Kadir Ekinci açıklaması

( BİNGÖL -ÖZEL) BİNGÖL

- Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında özellikle hafta sonu kısıtlamaların büyük fayda sağladığını belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Oransal olarak söyleyecek olursak yüzde 70-80 oranında bir düşüşü yakaladık ki bu bizim için, Bingöllü kardeşlerimiz için olağanüstü bir mutluluk” dedi.
Covid-19 ile mücadele kapsamında Bilim Kurulu’nun önerilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan özellikle hafta sonu kısıtlamaları ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de yüzleri güldüren sonuç verdi. Bingöl'de hem hafta sonu kısıtlamaları hem de vatandaşların özellikle maske kullanımına yüzde yüz riayet etmesiyle birlikte vaka oranında yüzde 80'e yakın düşüş yaşandı. Vali Kadir Ekinci, yaşanan düşüş ile ilgili İHA muhabirine bilgi verdi. Bingöl’deki vaka oranında alınan tedbirler sonucunda düşüş yaşandığını belirten Vali Ekinci, “Malumunuz olduğu üzere ülkemizde olduğu gibi Bingöl’ümüzde de çok ciddi bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Elbette tüm Bingöl halkıyla birlikte alınan tedbirlere, kurallara, riayet edildiği sürece pandemiyle başa çıkacağımızı görmüş olduk. Bunu özellikle son 4 haftadır alınan kararlar, uygulanan tedbirle birlikte Bingöl’ümüzdeki vaka sayısının düşüşünde görüyoruz. Tüm tedbirlere uyma konusunda hassasiyet gösteren Bingöllü kardeşlerimize minnettarız. Özellikle de kurallara uyulmama halindeki durumu 3 ay kadar önce görmüştük ne yazık ki sayılar çok olağanüstü yükselmişti. Ama şükürler olsun ki son dönemde alınan kararla birlikte pandemide çok olumlu bir seviyeyi yakalamış olduk” dedi.
Vakaların düşüşü ile ilgili bilgi veren Vali Ekinci, “Oransal olarak söyleyecek olursak yüzde 70-80 oranında bir düşüşü yakaladık ki bu bizim için, Bingöllü kardeşlerimiz için olağanüstü bir mutluluk. Dolayısıyla bu sonuçlara dayanarak söyleyebiliriz ki bundan sonrası için de idaremizin almış olduğu tedbirlere gösterilen hassasiyet pandemiyi yenme konusunda bizlere hakikaten yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

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