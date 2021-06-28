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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi

Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi

ZONGULDAK

Hastalık Kolon Kanseri Sedef Hastalığı Eşek Sütü 

-EŞEKLERDEN GÖRÜNTÜ
-EŞEĞN SAĞILMASI
-MALİK YILDIZ AÇIKLAMA
-HÜSEYİN BATTAL AÇIKLAMA

( ZONGULDAK -ÖZEL)- Hastalık tedavisinde kullanılan eşek sütüne korona virüs nedeniyle talep azaldı ZONGULDAK

- Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılan eşek sütüne çevre illerden gelen vatandaşlar eşek sütü almak için sıraya giriyor. Genelde tedavi için kullanılan eşek sütüne korona virüs salgınında eşek sütüne talepler azaldı. Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde faydalı olduğu iddia edilen eşek sütüne pandemi nedeniyle talepler azaldı. Genelde hastalık tedavilerinde kullanılan eşek sütü geçmişte çevre illerden talep olurken günde anca bir litre sağılabilirken litresi 100 TL’den satılıyor. Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Esentepe köyünde ikamet eden Malik Ayyıldız ve Hüseyin Battal, çevre illerden gelen talepleri karşılıyor. (SÖ-OA-BA-Y)
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