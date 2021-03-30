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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bir köy karantinaya alındı

Bir köy karantinaya alındı

KÖY SOKAKLARI DETAY

( EDİRNE ) EDİRNE

Karantina Kışla Yüz Yüze Trol 


- Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde korona virüs vakalarında artış görülmesinin ardından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10 gün karantina kararı aldı. Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda köy meydanında önlemler aldı. Tedbirler yerinde incelendi Giriş çıkışların kontrol altına alındığı köyde, vatandaşların ihtiyaçları muhtarlık bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından karşılanıyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal ile birlikte köyde alınan tedbirleri yerinde inceledi. Yüz yüze eğitime ara verildi Kent merkezinde bulunan Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu, Şükrüpaşa İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu'nda da korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi.

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