Bir ilin nüfusunun yarısı aşılandı

-- İl Sağlık MüdürüYaşar Pehlevan, aşı olan Fuat Soğuksu ve hemşire Neslihan Kalkan'ın açıklamaları

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( KOCAELİ )- 1 milyonuncu doz aşıyı olan vatandaş ve hemşireden aşı vurgusu- "Herkes aşısını olsun. Bu aşı ile bu hastalığı yeneceğiz” KOCAELİ



- Kocaeli’de 1 milyonuncu doz aşıyı olan vatandaş ve aşıyı yapan hemşire ile bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, “Kocaeli’de toplam 2 milyona yakın bir nüfus olduğunu düşünürsek, en azından yarısında aşılama yoluyla önemli bir aşama kaydettik” dedi.

Kocaeli’de korona virüse karşı sürdürülen aşı çalışmalarında 1 milyonuncu aşı, İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Seka Devlet Hastanesi’nde hemşire Neslihan Kalkan tarafından yapılan 1 milyonuncu doz aşıyı olan Fuat Soğuksu adlı vatandaş, aşı sonrasında İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile bir araya geldi. Aşı çalışmalarında gelinen noktayı değerlendiren Pehlevan, “Pandeminin en büyük mücadele silahı aşı. Ciddi bir aşamaya geldik. Kocaeli’de toplam 2 milyona yakın bir nüfus olduğunu düşünüysek, en azından yarısında aşılama yoluyla önemli bir aşama kaydettik. Çok hızlı bir aşılama süreci yaşıyoruz. Tüm sağlık personelimiz olağanüstü bir çabayla bu aşılama çalışmalarına katılıyor. Özellikle hastane kısmında gece 24.00’a kadar hafta sonu da dahil olmak üzere aşı poliklinikleri açık. Tüm vatandaşlarımız randevularını alıp aşı yaptırabilir. Bunların dışında tabi ki hala virüs var. En son hasta taburcu olana kadar tüm önlemlere uyarak aşımızı yaptırarak bu savaşta başarılı olabiliriz” dedi.

“Bu aşı ile bu hastalığı yeneceğiz” Oğlunun bir saat önce aldığı randevu ile aşı olduğunu belirten Fuat Soğuksu ise, “Devletimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte aşacağız. Herkes aşısını olsun. Bu aşı ile bu hastalığı yeneceğiz” diye konuştu.

“Gerçekten sağlıkçılar olarak çok yorulduk” 1 milyonuncu doz aşıyı yapan hemşire Neslihan Kalkan da, “Vatandaşlara duyarlı olmalarını, mücadelede bize destek olmalarını, bu aşılamaya destek olup bir an önce bu korona virüs belasından kurtulmamızı diliyorum. Hepimiz canla başla çalışıyoruz. Gerçekten sağlıkçılar olarak çok yorulduk. Ama elimizden gelen mücadeleyi sunuyoruz. Vatandaşlardan da aşıdan korkmamalarını belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

(HY-GY-ÖK-Y)

