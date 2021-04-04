Bingöl kısıtlama ile birlikte sessizliğe büründü

-- Sokaklar detay

-- Muaf esnaf detay

-- Polis kontrol noktaları detay

-- Genel detay

-- Röp



( BİNGÖL ) - BİNGÖL



- Koronavirüs vakaların arttığı Bingöl’de başlayan 36 saatlik kısıtlamayla beraber kentin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vaka sayıları arttı, kent 1 ay önce mavi kategorideyken şimdi turuncu kategoriye geçti. Yaklaşık 1 ay sonra gelen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kentin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe yeniden büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan esnaf sabah işyerini açarken, valilik koordinesindeki güvenlik güçleri de belirli alanlara kontrol noktaları kurdu.Kontrol noktalarında araçları durdurup sürücüleri belgelerini kontrol eden ekipler, ticari taksileri de Covid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Kısıtlamadan muaf olan ve işyerini açan manav işletmecisi Abdulmutalip Gili,” Bir ay kadar önce kısıtlama kalkmıştı, çok rahatladık. Şimdi yine kısıtlamalar geldi. İnşallah Bingöllüler, insanlarımız bu kısıtlamalardan ders alarak tedbirlere uyarlar. İnşallah bu kısıtlamalar kalkar ve biz de daha rahat ederiz” dedi.

(MAÇ-HİV-



loading...