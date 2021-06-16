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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİLECİK - Mobil ekipler fabrikalarda çalışanları Kovid-19'a karşı aşılıyor

BİLECİK - Mobil ekipler fabrikalarda çalışanları Kovid-19'a karşı aşılıyor

- OSB'deki fabrikalarda çalışan işçilerin mobil ekiplerce aşılanması Bilecik 'te mobil ekipler fabrikalarda çalışanları Kovid - 19'a karşı aşılıyorBİLECİK (AA) - Bilecik 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında fabrika çalışanlarına yerinde aşılama hizmeti verilmeye başlandı.İl Sağlık Müdürlüğü, üretimin devamlılığı ve güvenliği için 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde aşılama standı oluşturdu.Mobil ekipler tarafından bölgedeki fabrika çalışanları aşılandı. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası ile Bozüyük, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde 3 fabrika da mobil aşılama programına eklendi.Aşı yaptıran işçiler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Sağlık Bakanlığı ve firma yöneticilerine teşekkür etti.Ayrıca, SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmaya başlanmasıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğunluk oluştu. Hastaneye gelenler Kovid - 19 tedbirlerine uyarak bekleyip sıraları geldiğinde aşılarını yaptırdı.

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