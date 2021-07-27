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Beyazıt Öztürk: “Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin”
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Beyazıt Öztürk: “Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin”

Beyazıt Öztürk: “Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin”

BEYAZIT ÖZTÜRKÜN VİDEOSU

( ANKARA ) ANKARA

Aşı Aşılama 


- Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk’ün yer aldığı kamu spotu hazırlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Beyazıt Öztürk’ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kamu spotunda Beyazıt Öztürk: “Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin” dedi.
(ME
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