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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı - HATAY

Bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı - HATAY

- Karantinaya alınan cadde ve sokaklardan detay - Mahalle girişlerine çekilen "girilmez" yazısı - Alınan önlemler Hatay 'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındıHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı.Antakya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde Kovid - 19 vaka sayısının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.Buna göre Saraykent, Ovakent, Gazi, Esenlik, Gazi, Akevler, Akasya, Odabaşı, Altınçay mahallelerinde bazı sokak ve caddeler ile Madenboyu Mahallesi'nde 3 ikametin, 14 gün boyunca karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Karantina 

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