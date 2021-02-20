Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Batman’da hasta almaya giderken çamura saplanan ambulans, traktör yardımıyla kurtarıldı

Batman’da hasta almaya giderken çamura saplanan ambulans, traktör yardımıyla kurtarıldı

Ambulansın çamura saplanmasından detay

Acil Servis Yüksek Tansiyon Köy Yolları Sağlık Ekipleri Hasta Kurtarma 

-Ambulans çamurdan vatandaşların yardımı ile kurtarılmasından detay
-Traktör ambulans ile çekmesinden detay
-Hastanın oğlu Mezar Bayindir konuşmasından detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Sason ilçesinde hasta kurtarmaya giderken çamura saplanıp mahsur kalan ambulans, köylüler tarafından traktör yardımıyla kurtarıldı. Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Tire mezarsı oturan 75 yaşındaki Fatima Bayindir'in ailesi, yüksek tansiyon şikayeti nedeni 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hemen yola çıkan ambulans, yol asfalt olmadığı için çamura saplandı. Ambulansın çamura saplandığını fark eden köylüler traktör ile ambulansı çamura saplandığı yerden kurtardı. Ambulans daha sonra hastayı evden alıp hastaneye götürdü. Sason Devlet Hastanesi acil servisine getirilen hastaya gerekli müdahale yapıldı. Fatima Bayindir'in oğlu Mezar Bayindir, annesinin rahatsızlığından dolayı ambulans çağırdıklarını söyledi.

Bayindir, "Ambulans köyümüze gelirken köy yolların çamur olduğundan dolayı ambulans çamura saplandı. Köylüler kendi imkanları ila ambulansı kurtarmaya çalıştı. 1 saatlik mücadele ile ambulans çamura saplandığı yerden kurtarıldı. Bu köy yolarının eziyetinden kurtulmak istiyoruz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement