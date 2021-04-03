Batman’da ambulans uçak 22 aylık Reyhan bebek için havalandı



- Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin tümörü tedavisi gören 22 aylık bebek Reyhan Çınar, tedavisinin devamı için uçak ambulans ile Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine nakledildi. 22 aylık Reyhan bebek nakline ilişkin il sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada ”Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda yatmakta olan 22 aylık Reyhan Çınar'a intrakranial kitle olan beyin tümörü tanısı konuldu. Cerrahi müdahale için, 112 Komuta Kontrol Merkezinde yer bulunması talebi üzerine, çok hızlı bir şekilde Hacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahi Bölümü ile iletişime geçildi. 22 aylık hasta Hacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahi tarafından kabul edildi. Çok kısa bir süre içerisinde Reyhan Çınar'ın hava ambulansı ile Ankara’ya nakli sağlandı” denildi.



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