Batman’da 32 bin kişi saç ekim işlemi yaptırdı

-Saç ekim uzmanı saç ektirecek kişi ile konuşmasından detay

-Saç ekim uzmanı saç ektirecek kişinin kafasında kalemle belirlemesinden detay

-söyleyen Medikal saç ekim uzmanı Ömer Uğur röportaj

-Saç ekim personeli vatandaş saç bakımı yapmasından detay

-Saç ekim personeli vatandaş saçına PRP yapmasından detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman'da 32 bin hastaya saç ekimi işlemi yaptıklarını belirten saç ekim uzmanı Ömer Uğur, Arap ülkelerinden, Avrupa ve Amerika'dan bir çok hastalarının geldiğini söyledi.



Saç ekiminin mutlaka doğru uzman tarafından hastane ortamında yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, saç ekiminin titizlik, özen ve ciddi el becerisi isteyen cerrahi bir işlem olduğunu dile getirdi. Kullanılan yöntemler hakkında bilgi veren Medikal saç ekim uzmanı Ömer Uğur “Şaç ekimine gelecek arkadaşlarımızın önceden analiz yapılması gerekiyor. Uzaktan gelecek hastalarımız için önceden resim göndermelerini istiyoruz. Döner alana örme tepe profillerini çekip gönderiyorlar ona göre uygun mu veya değil mi karar veriyoruz. O yüzden yakından da görmemiz gerekiyor zaten buraya yakın hastalarımız geliyor analiz yapıyoruz. Eğer ekime uygunsa randevularını oluşturuyoruz. Tabii ki herhangi bir kronik hastalıkları olmaması gerekiyor. İşte bazen de hastalarımızda şöyle bir soru işareti oluyor: Ensem zayıf yetersiz, ne yapabilirim, göğüsten veya sakaldan alım yapabiliyor musunuz? Yapan arkadaşlarımız var ama biz yapmıyoruz. Önermiyoruz, sağlıklı olmuyor. Saç ekim işlemimiz maksimum 8 saat sürüyor. Garez sayımız yüksekse bazen 10-12 saatlere kadar çıkabiliyor. Saç ekim işlemimiz bittikten sonra hastamızı VIP aracımızla otelimize bırakıyoruz. Arabaya binip inerken kafasını çarpmaması gerekiyor. Uyurken dikkat etmesi gerekiyor. Antibiyotik gibi ilaçları veriyoruz zaten ertesi gün pansuman işlemimiz oluyor üçüncü gün ilk yıkamamız başlıyor ondan sonra hastamız eğer buradaysa zaten on veya 10 ile 12 gün aralıklarla yıkamasını biz yapıyoruz. Kabuk işlemimiz oluyor kabuklar alındıktan sonra herhangi bir sıkıntı, iz kalmıyor zaten ondan sonra 1 ay sonra prp tedavisi öneriyoruz. Saçlarımız 12 veya 14 günden sonra güzel bir görüntü oluyor. 3 numara gibi bir görüntü oluyor bundan sonra 3 aya kadar dökülmeler başlıyor. Kimisinde çok döküm oluyor 1 ay içerisinde veya 2 ay içerisinde ama maksimum 3 aya kadar tamamen eski haline dönüyor. Ondan sonra saçlar üçüncü aydan itibaren yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Zaten profilimizde veya sosyal mecralarımızda paylaştığımız gibi 6 ayda veya 8 ayda saçlar yüzde elli yüzde yetmiş bandında çıkıyor ama birinci yılına kadar saçlar hala çıkmaya devam ediyor ve doğallığını alıyor. Özellikle tepe ekimleri 12 ayla 15 ay arası çıkışlar hala devam ediyor. Tabii ki bu süreçte prp mezoterapi öneriyoruz. 1 aydan itibaren hastalarımızın veya danışanlarımızın 6 veya 8 tane prp yapması süreci gerçekten hızlandırıyor. Saçlar daha doğal ve daha sık duruyor” dedi.

“Avrupa ülkelerinden gelip Batman’da saç ektiriyorlar” Pandemi sürecinde saç ektirecek vatandaşların gönül rahatlığıyla bunu yapabileceklerini belirten Ömer Uğur “Pandemi sürecinden dolayı tabii ki kafalarda soru işaretleri oluyor. Sıkıntı yaşar mıyım, yaşamaz mıyım? Arkadaşlar gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Hastanemiz zaten gerekli kontrolleri yapıyor. Hijyenik bir şekilde yapılıyor. Tetkiklerimiz devam ediyor tabii ki. Öncesinden testleri istiyoruz. Herhangi bir sıkıntı problem yaşamıyoruz. Saç ektirecek danışanlarımız bunu çok iyi araştırması gerekiyor. Referansları görmesi gerekiyor tabii ki en dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi hastane bünyesi olması gerekiyor. Yani sağlıktır bu. Merdiven altı merkezlerde yapılabiliyor ama sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Hastane bünyesinde olması daha sağlıklı olur. Bugüne kadar Batman’da 32 bin hastamızı ağırladık. Tabii ki gün geçtikçe sayımız artıyor. Arap ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden, Amerika’dan birçok hastamız geliyor. Şehir dışı ve yurt dışı hastalarımız gittikçe artıyor. Bu talebi karşılamaya çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

(OA-AKK-Y)

