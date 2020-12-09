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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te yangın faciası; 1 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Başkent'te yangın faciası; 1 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

-Yanan evden görüntü

Hastane Kız Çocuğu Yangın Faciası 

-- Röportajlar

( ANKARA )- Suriye uyruklu genç kapıyı kırarak içeri girdi ANKARA

- Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan 3 kişiden biri olan 1 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olay Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yasin sokakta meydana geldi. 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın esnasında içeride babanne Ümran G.(55) ve 2 torunu olduğu öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinden sonra yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası evden çıkartılan babanne ve 2 torunu hastaneye sevk edildi. Ancak yangın esnasında dumandan etkilenen 1 yaşındaki Sudenaz Güngör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babanne Ümran G. ve 3 yaşındaki Yunus E. G.'nin ise tedavileri sürüyor. Suriye uyruklu genç yangının içene atlayarak içeridekileri kurtarmaya çalıştı. Komşuların ifadelerine göre yangın başladıktan sonra yardım çığlıkları yükselmeye başladı.
O esnada üst komşu olan Suriye uyruklu bir kişinin kilitli kapıyı kırarak 3 yaşındaki Yunus E.G.'yi dışarı çıkarttığı öğrenildi. (M.C-
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