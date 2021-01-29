Başkan Savaş korona virüs aşısı yaptırdı

-Aşı olması

-Başkan Savaş'ın açıklaması

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( HATAY ) HATAY



- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Covid-19 aşısı yaptırdı. Sağlık Bakanlığına bağlı Antakya 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi tarafından davet edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yaptırdı. Başkan Savaş, toplum sağlığı için aşının çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Savaş sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini belirterek, “Bu hastalık bazı kişilerde çok hafif bazı kişilerde de ağır geçebiliyor. Bazen de hiçbir belirti vermeyebiliyor. Ama bizlerin en kötüsünü düşünerek ona göre aşı olmamız ve toplumsal bağışıklığı arttırmamız lazım. Bunun için de her bireyin kendine düşen görevi yaparak toplum sağlığına katkı sağlaması gerekiyor. Herkes aşı olsun toplum sağlıklı olsun. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

Savaş, aşı yaptırdığı sağlık ocağında doktorlardan aşı hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.



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