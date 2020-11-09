Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Böcek bugün yataklı servise alınıyor

Başkan Böcek bugün yataklı servise alınıyor

-Başhekim açıklaması

( ANTALYA )- sevindiren haberi AÜ Hastanesi Başhekimi paylaştı- AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu:"Muhittin Böcek bize gelişinin 46. gününde, doktorların kararıyla yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlayıp bugün artık yataklı servisimize alınacak" ANTALYA

Sosyal Medya Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Tedavi Süreci Sağlık Bakanı 


- Covid-19 tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan AÜ Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, "Bugün itibariyle hekimlerimizin kararıyla yataklı servisimize alınması uygun görülmüştür. Başkanımızın tedavisi aynı ciddiyetle devam edecek olup, tamamen risk ortadan kalkmamıştır" ifadelerini kullandı. Başhekim Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği başkanımız Muhittin Böcek bize gelişinin 46. gününde, doktorların kararıyla yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlayıp bugün artık yataklı servisimize alınacak. Hepinizin de süreci yakından takip ederek bildiğiniz gibi, başkanımızın Covid-19 enfeksiyonuna yakalandıktan sonra ciddi sağlık sorunu oluşmuştur. Çoklu organ tutumu ve özellikle akciğer tutumu nedeniyle entübe edilmiş ve yoğun bakımda bir süre takip edilmiş, durumunun daha da ciddileşmesi ve sağlık bakanımızın da ricasıyla hastanemizce tedavi altına alınmıştır. İlk günümüzde akciğerlerindeki ağır hasar nedeniyle eko cihazı takılmıştır ve 17 gün süreyle eko cihazıyla takip edilmiştir. Daha sonra cihazdan ayrılmış ve bir süre daha yoğun bakımda devam etmiştir. Bu süreç içerisinde başkanımızda değişik zamanlarda gelişen ciddi enfeksiyonlar ve diğer problemlerde hekimlerimizin çabalarıyla büyük ölçüde tedavi edilmiş ve bugün itibariyle hekimlerimizin kararıyla yataklı servisimize alınması uygun görülmüştür. Başkanımızın tedavisi aynı ciddiyetle devam edecek olup, tamamen risk ortadan kalkmamıştır. Yakın takip ve tedavi süreci devam edecektir. Umudumuz en kısa sürede başkanımızın tam şifa ile sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı. 63 gündür yoğun bakımdaydı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. (HFV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sağlık Bakanı Akdağ'ın Acı GünüSağlık Bakanı Akdağ'ın Acı Günü
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı