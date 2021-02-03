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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Baş dönmesi şikayetiyle gitti, beyninde tümör çıktı

Baş dönmesi şikayetiyle gitti, beyninde tümör çıktı

-Hastaneden drone görüntü

Omurilik Baş Ağrısı Ameliyat Hastane Yönetimi Baş Dönmesi 

--Hastaneden detay
--Hastadan görüntü
--Mehmet Seçer röp

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde 49 yaşındaki Mehmet Akar, baş dönmesi, denge kaybı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle başvurduğu hastanede beynin tümör olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Akar, sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanı Mehmet Akar, denge kaybı, şiddetli baş dönmesi ve yürüme güçlüğü şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyinde tümör tespit edilen Akar, riskli bölgede olması nedeniyle acil ameliyata alındı. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Seçer tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Akar, sağlığına kavuştu. “Genel durumu gayet iyi” Başarılı geçen operasyon sonrası hastanın durumu hakkında bilgi veren Dr. Seçer, ”Sağlık çalışanımız Mehmet Beyi’in şikayetleri üzerine tetkik ve görüntüleme yöntemleri istedik. Radyolojik incelemeler neticesinde Akar’ın beyninin 3. ventrikül denilen ve omurilik suyunun üretildiği, dolaştığı havuzdan 2. havuza uzanan 22x20 mm büyüklüğünde büyük bir kitle tespit ettik. 4 saat süren başarılı bir operasyon ile tamamen temizledik. ‘Kolloid kist’ denilen bu kitleler iyi huylu lezyonlardır. Ancak yerleşim yeri itibariyle cerrahi durumlara ve ek patolojilere neden olabiliyor. Beyin omurilik suyunun dolaşımını engelleyerek beyin de su toplamasına yani hidrosafali hastalığına yol açabilmektedir. Hastalarda baş ağrısı, görme bozukluğu, yürüme bozukluğu hatta ani ölümlerle de sonuçlanabiliyor. Hastamız Mehmet Akar’ın genel durumu gayet iyi. Birkaç gün içerisinde taburcu işlemlerini gerçekleştireceğiz” dedi.
“Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim” Mehmet Akar ise kendisinin yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini ifade ederek,“ Bana yaşam için 2. şansı sunan doktorum ve hastane yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
(EA-
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