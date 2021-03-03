Bartın’da 3 köy karantinaya alındı



- Bartın’da mutasyonlu virüs vakalarındaki artış nedeniyle 3 köy ve bu köylere bağlı 34 mahalle karantina altına alındı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan Bartın’a gelen bir kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş, yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda toplam 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmişti. Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararla mutasyonlu virüs vakalarının görüldüğü Hisar Köyü Değirmenyanı mahallesi, Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahalleleri ikinci bir karara kadar karantina altına alınmıştı. Genişletilen filayson çalışmaları sonucunda mutasyonlu virüs vakalarında artış tespit edilmesi üzerine Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla; Hisar köyü ile bağlı tüm mahalleler, Uluköy ile bağlı tüm mahalleler, Keloğlu mahallesi hariç Zafer köyü ile bağlı tüm mahallelerinde ikinci bir karara kadar tam karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.





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