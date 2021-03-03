Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın’da 3 köy karantinaya alındı

Bartın’da 3 köy karantinaya alındı

ARŞİV-

( BARTIN ) BARTIN

Karantina Toplantı Kadıoğlu 


- Bartın’da mutasyonlu virüs vakalarındaki artış nedeniyle 3 köy ve bu köylere bağlı 34 mahalle karantina altına alındı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan Bartın’a gelen bir kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş, yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda toplam 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmişti. Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararla mutasyonlu virüs vakalarının görüldüğü Hisar Köyü Değirmenyanı mahallesi, Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahalleleri ikinci bir karara kadar karantina altına alınmıştı. Genişletilen filayson çalışmaları sonucunda mutasyonlu virüs vakalarında artış tespit edilmesi üzerine Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla; Hisar köyü ile bağlı tüm mahalleler, Uluköy ile bağlı tüm mahalleler, Keloğlu mahallesi hariç Zafer köyü ile bağlı tüm mahallelerinde ikinci bir karara kadar tam karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı