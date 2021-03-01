Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bartın'da 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Bartın'da 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

karantina bölgesi jandarma noktası

( BARTIN ) BARTIN

Karantina Jandarma Toplantı Gesi Kadıoğlu 


- Bartın’a şehir dışından gelen bir kişinin mutasyonlu virüsü yaymasından dolayı 5 mahalle karantina altına alındı. Yapılan filyasyon çalışmalarında 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Bartın’a gelen bir kişide mutasyonlu virüs tespit edildi. Yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda toplam 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edilirken 5 mahalle karantina altına alındı. Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan karar kapsamında Hisar Köyü Değirmenyanı mahallesi, Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahalleleri ikinci bir karara kadar karantina altına alındı. Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan açıklamada, “Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucunda ilçemiz Hisar Köyü Değirmenyanı mahallesi Göldüzü mevkiinde COVID-19 varyantı taşıyan hastaların ve temaslılarının çoğalması nedeniyle, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Ve 72. Maddeleri kapsamında 28.02.2021 tarih ve saat 20:00 itibariyle Hisar Köyü Değirmenyanı Mahallesinin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahalleleri ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Destek Ekipleri tarafından giderilecektir.” denildi. (BB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı