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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Balıklıgöl’de mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi

Balıklıgöl’de mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi

Mobil aşı aracında aşı olanlar

Aşı Maneviyat Plato Sağlık Ekipleri 

-Balıklıgöl'de kurulan mobil aşı aracından detaylar
-Aşı için sıraya girenler
-Vatandaşların hizmet ile ilgili açıklaması
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da aşı vatandaşın ayağına geldi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’nin en büyük doğal akvaryumu olan Balıklıgöl’de mobil aşı araçları hizmet vermeye başladı.
Türkiye genelinde hızla uygulanan aşı çalışmaları Şanlıurfa'da da sürdürülüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında Covid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık merkezlerine Covid-19 aşı öncelikleri olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı gidemeyen vatandaşların aşıları, mobil aşı aracında sağlık ekipleri tarafından uygulanıyor. Vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştırmak, daha büyük kitlelere ulaşabilmek amacı ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Balıklıgöl platosunda ve Topçu Meydanı'nda mobil aşı araçları hizmet vermeye başladı.
Dünyanın sayılı ve Türkiye’nin en büyük doğal akvaryumu özelliğini taşıyan Balıklıgöl'de aşı olan vatandaşlar, hem doğanın güzelliğini seyrediyor hem de maneviyatı yaşıyor. Vatandaşlar hizmetin ayaklarına kadar geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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