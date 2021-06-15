Balıkesir’de günlük aşı rekoru kırıldı

-aşı çadırı

-aşı polikliniği

-aşı yapılması

-vatandaş röp.



( BALIKESİR )- Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği COVİD aşılamasında dün tek hastanede 1950 kişi aşı oldu BALIKESİR



- Türkiye genelinde devam eden COVİD-19 aşılamasında Balıkesir nüfusa göre en çok aşılamanın yapıldığı iller arasında yer alıyor. Türkiye genelinde aşılama sayısı 35 milyonu geride bırakırken, Balıkesir’de dün kendi aşılama rekorunu kırdı. Sadece Atatürk Şehir Hastanesi’nde 1950 kişi aşı olurken, il genelinde bu sayı 13 bin 982 oldu. Balıkesir’de COVİD-19 pandemisine karşı aşılama tüm hızı ile sürüyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aşılamada hastaneler tam kapasite ile çalışıyor. Balıkesir’in en büyük hastanesi olan Atatürk Şehir Hastanesi’nde gündüz 15 aşı polikliniği ve 1 çadır hizmet verirken, mesai saatleri sonrasında poliklinik sayısı 30’a çıkıyor. Sabah 9 ile gece 24 arasında aşılama yapılırken, vatandaşlar hastaneye akın ediyor. Türkiye genelinde bugün 35 milyon doz aşı geride kalırken, Balıkesir’de de pandemi sürecinde en yüksek aşı sayısına ulaşıldı. Dün sadece Atatürk Şehir Hastanesi’nde 1950 vatandaşa aşı yapılırken, bu rakam il genelinde 13 bin 982 oldu. Öte yandan aşılamanın başladığı tarihten bu yana Balıkesir’de 813 bin 200 doz aşı yapıldı. Bunun 471 bini ilk doz aşı olurken, 341 bin vatandaş ise ikinci doz aşısını oldu. Nüfusu 1 milyon 300 bin olan Balıkesir’de aşılamada büyük yol kat edildiği de bu rakamlarla ortaya çıkmış oldu. Öte yandan SGK kaydı olanların aşı için hastaneye gelmesi ile rakamlar daha hızlı artmaya başladı.

Bugün aşı olan "Devletimize ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederim. Bu aşı imkanı bugün bir çok ülkede yok. Bugün aşımı oldum ve faydalı olacağına inanıyorum. Pandeminin sona ermesi için bu aşılama kurtuluş yolu olacak" dedi.

(BD-

