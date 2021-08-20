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Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi

Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi

Telefon görüşmesi

Hastane Sel Felaketi Telefon Görüşmesi Felaket Kışla 

-Vatandaşlardan detaylar

( KASTAMONU )-Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde hastane sözü, Bakan Fahrettin Koca'dan geldi KASTAMONU

- Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenpazar ilçesini ziyaret etti. Belediye başkanı Cem Çınar'ın hastane talebi üzerine Bakan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı telefonla arayınca, ortaya herkesi mutlu eden görüşme çıktı. Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenpazar ilçesini ziyaret etti. Vatandaşları selamlayan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın ilçe hastanesine yönelik talebi üzerine Bakan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve vatandaşların da dahil olduğu telefon görüşmesinde, Bakan Koca hastane yapılması sözü verdi. Vatandaşlar Bakan Koca'yı alkışladı.
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