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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var'

Bakan Koca: 'Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var'

hastane arşiv görüntüleri

( İSTANBUL ) Bakan Koca: "Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var" İSTANBUL

Hastane 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri'nin bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet ettiğini belirterek, "Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

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