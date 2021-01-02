Bakan Koca: 'Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var'



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri'nin bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet ettiğini belirterek, "Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" dedi.





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