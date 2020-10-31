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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız hayatını kaybetti'

Bakan Koca: 'Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız hayatını kaybetti'

Koca'nın açıklamaları

Ameliyat 

-detaylar

( İZMİR ) Bakan Koca: "Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız hayatını kaybetti"-"Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracaat etti ve şuan yoğun bakımlarımızda 8 hastamız olduğunu ve 8 hastadan 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim"-"Şu ana kadar ameliyatı yani müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu"-"Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz"-(Seher Perinçek'in çocukları) "3 yavrumuzun biri hayatını kaybetti, diğer ikisi ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim" İZMİR

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaralıların durumunu ilişkin açıklamalarda bulundu.
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