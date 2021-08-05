Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Sağlık
- Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı

- Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı

Bakan Koca tarafından paylaşılan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Sağlık Hizmeti Yangın Sağlık Çalışanları Trol 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yangından etkilenen alanlarda görev yapan sağlık personellerine ait görüntüleri paylaştı. Bakan Koca’nın paylaşımında UMKE ekiplerinin ve sağlık çalışanlarının ilkyardım kitleri hediye ettiğini ve genel sağlık durumlarını kontrol ettiği anlar yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının vatandaşlara yardım ettiği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin alanda yer aldığı görüntüleri paylaştığı gönderisinde, “Yangından etkilenen bölgelerde, vatandaşlarımıza ilkyardım kitlerini veriyor, genel sağlık durumlarını kontrol ediyor, sağlık hizmetine ihtiyacı olanları kurumlarımıza yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. (UTK-
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı