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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Koca, Okan Bayülgen'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı

Bakan Koca, Okan Bayülgen'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı

Koca'nın paylaşımı

( ANKARA ) ANKARA

Hastalık Televizyon Aşı Altın Trol 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü sunucu Okan Bayülgen'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kolları sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen aşı kampanyası kapsamında hazırlanan videoları Twitter hesabından paylaştı. Aşılanmanın önemine vurgu yapan Okan Bayülgen “Kolları sıvıyoruz” dedi.
Okan Bayülgen, videoda vatandaşlara seslenirken “Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19’u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz” mesajını verdi. Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi. Ayrıca Bayülgen kamu spotunda şu ifadeleri kullandı:“Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum.“
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