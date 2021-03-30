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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı'

Bakan Koca: 'Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı'

Koca'nın açıklamaları

( ANKARA ) Bakan Koca: "Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı"-"Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu"- (Kongreye ilişkin) "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim" ANKARA

Mutant Naat Basın Mensupları 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı
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