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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz'

Bakan Koca: 'Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz'

Hemşirenin sel sularındaki görüntüleri

( ANKARA ) - Bakan Koca: "Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" ANKARA

Sosyal Medya Sel Felaketi Felaket 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinde evden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya giren hemşirenin görüntülerini paylaşarak "Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayla Kırs, İzmir’in Seferihisar ilçesinde görevli hemşiremiz. Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı. (MMD-
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