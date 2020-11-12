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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Koca’dan yoğun bakım paylaşımı

Bakan Koca’dan yoğun bakım paylaşımı

Bakan Koca'nın paylaştığı videolar

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Bild Sosyal Hayat 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı. Bakan koca ayrıca Covid-19 yoğun bakım servisinin zorluğuna dair videolar paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca’nın yaptığı paylaşımlarda Covid-19 yoğun bakım servisinin zorluğunu anlatan videolara yer verdi. Videoların birinde yoğun bakım sürecinin zorluğuna vurgu yapılırken, diğerinde de gençlerin de yoğun bakım sürecine dahil olabildiği belirtildi. (UTK-
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