Bakan Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kısıtlama ve tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, ayrıca paylaşımına 81 ilden boş sokakların yer aldığı bir de video ekledi.



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