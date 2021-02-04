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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Koca'dan ‘olmaya devlet Cihân'da bir nefes sıhhat gibi’ paylaşımı

Bakan Koca'dan ‘olmaya devlet Cihân'da bir nefes sıhhat gibi’ paylaşımı

BAKAN KOCA’NIN PAYLAŞIMI

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya İlk Müdahale Sağlık Personeli Paletli Ambulans Sağlıkçı 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kanuni Sultan Süleyman’ın, “Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi” sözüyle bir video paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kanuni Sultan Süleyman’ın, “Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi” sözüyle bir video paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Taşağıl Köyü’nde göğüs ağrısı şikayetiyle yardım isteyen hastaya ulaşma süreci yer aldı. Covid-19 ile mücadelenin en ön safındaki sağlıkçıların yer aldığı videoda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen talep üzerine yola çıkan ekiplerin vakaya ulaşma çabalarına yer verildi.
Erzurum’un zorlu kış şartlarında vakaya ulaşmak için yola koyulan paletli ambulansın da yer aldığı videoda, sağlık personelinin olay yerine ulaşıp hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye sevk görüntüleri de bulunuyor. Yolun belli bir kısmını yoğun kardan dolayı paletli ambulans ile kat eden ekipler, yolun düzgün olan kısmından itibaren daha hızlı olan kara ambulansına hastayı taşıyor. Hastanın zorlu kış şartlarında Erzurum’un bir köyünden Erzurum Şehir Hastanesi’ne taşınma görüntülerinin yer aldığı video, “Her zaman her şartta milletimizin hizmetindeyiz” notuyla tamamlanıyor. (UTK-
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