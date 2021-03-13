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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Koca’dan ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ paylaşımı

Bakan Koca’dan ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ paylaşımı

Bakanın hesabından paylaştığı video

( ANKARA ) -Bakan Koca’dan ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ paylaşımı-Bakan Koca: “Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor”- ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ kapsamında tedavisi yapılması gereken hastalara, kar kış demeden ulaşıyor ANKARA

Sosyal Medya 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor” ifadelerini kullandı. Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından, “Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet” mesajı ile paylaştığı videoda bakanlığın “Evde Sağlık Hizmetleri” kapsamda kar kış demeden, hastalara ulaşarak gerekli tedavileri vatandaşın evlerinde uyguladığı görüntülere yer verildi.
(YEK-
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