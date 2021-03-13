Bakan Koca’dan ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ paylaşımı



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor” ifadelerini kullandı. Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından, “Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet” mesajı ile paylaştığı videoda bakanlığın “Evde Sağlık Hizmetleri” kapsamda kar kış demeden, hastalara ulaşarak gerekli tedavileri vatandaşın evlerinde uyguladığı görüntülere yer verildi.

(YEK-



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