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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Koca’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Bakan Koca’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMDA YER ALAN AÇIKLAMALARI

Referans Sosyal Medya İstifa Sağlık Çalışanları Hassasiyet 

-FOTOĞRAF

( ANKARA )- Bakan Koca: “Küresel salgın ile mücadele siyaset üstü bir konudur” ANKARA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Küresel salgın ile mücadele siyaset üstü bir konudur” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs ile mücadelede aktif rol üstlenen Bilim Kurulu üyelerini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, “Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri hassasiyet ve teveccüh için tüm sağlık çalışanları ve bilim insanlarımız adına teşekkür ederim. Küresel salgın ile mücadele siyaset üstü bir konudur” ifadelerini kullandı. Ayrıca paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmadan konu ile alakalı olan kısmı da ekledi. “Bilimin konuşulması gerektiği yerde bilimi ayaklar altına almasının takdirini ben sağlık çalışanlarımıza ve milletimize bırakıyorum” Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunu eleştirerek istifaya çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Erdoğan, “Kılıçdaroğlu hızını alamayıp işi salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden oluşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu üyelerimize kadar bugüne kadar verdikleri hizmetler için de ben şahsım, ailem, grubum ve milletim adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bilim Kurulu başta olmak üzere sağlıkta bugüne kadar ölen nice arkadaşlarımız oldu. Bunlarla ilgili Bay Kemal senin bir derdin oldu mu? Kılıçdaroğlu’nun bir dakikalık şov uğruna bunca emeği silip atmasının, bilimin konuşulması gerektiği yerde bilimi ayaklar altına almasının takdirini ben sağlık çalışanlarımıza ve milletimize bırakıyorum. Rabbim ülkemizi bu habis zihniyetin tasallutundan, bu zihniyetin yol açacağı tahribattan, bu zihniyetin sebebiyet vereceği yıkımdan muhafaza eylesin. Bununla da kalmayıp tabii Sağlık Bakanımıza da bindiriyor. Atılacak tırnağı olsan ne ala, değilsin” şeklinde konuştu.

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