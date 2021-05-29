Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Koca’dan aşı için kamu spotu

Bakan Koca’dan aşı için kamu spotu

Bakan Koca'nın paylaşımı

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Yan Etki 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için kamu spotu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, “Korona virüse karşı birlikte zafere ulaşmak için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı videoda, “Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarımızda genellikle hafif yan etkiler görülmüştür” mesajına yer verildi.

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement