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Bakan Koca: 'Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık'
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık'

Bakan Koca: 'Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık'

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( ANKARA ) Bakan Koca: "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık" ANKARA

Lyon Sosyal Paylaşım Sitesi Aşı Sosyal Paylaşım 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya saat 15.37’de, Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık" dedi.
Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya saat 15.37’de, Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık. Hatice Güzeloğlu’nun 2. doz Biontech aşısını hemşire Sevda Sevim Dürüs, Dr. Gülden Ersöz gözetiminde yaptı" ifadelerini kullandı.
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