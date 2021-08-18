Bakan Koca: “2 doz inaktif aşı olmuşsanız 3. dozu yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor”



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, online olarak gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında bir basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantımızda aşı etkililiği analizimizin sonuçlarını, okullarda alınacak tedbirleri, aşı programımızı ve uyulması gereken tedbirleri ele alan bir toplantı gerçekleştirdik. Bilim Kurulumuz okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz” ifadelerini kullandı. "Hiçbir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz hareket etmemeli" Aşı ile bağışıklık elde edilene kadar uyulacak tedbirlerde bir değişiklik olmadığının altını çizen Bakan Koca, “Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız. Hiç bir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz hareket etmemeli. 2 metrelik sosyal mesafeye azami dikkat göstermeli. Hijyen tedbirlerini her zaman olduğundan daha iyi uygulamalı. Kalabalık ve kapalı ortamlardan, havalandırması eksik olan alanlardan uzak durmalı. Maske, mesafe ve temizlik prensiplerimize harfiyen uymalı. Salgın bitmiş virüs yok olmuş değil. Korkmayın ama tedbiri elden bırakmayın. Virüse yiğitlik yapmaya ise asla yanaşmayın” şeklinde konuştu.

31 milyon aşılı vatandaşın incelenmesi sonucu aşı etkililiği ile ilgili bir çalışma yapıldığını ve ön sonuçların paylaşıldığını hatırlatan Bakan Koca, bu çalışmanın tamamlandığını söyledi.



Bakan Koca çalışmanın detayları ile ilgili şunları kaydetti: “Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak, 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı süre uzadıkça güncellemeye devam edeceğiz." "3 doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor" "Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri üçüncü doz uygulamasının gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması" diyen Bakan Koca, "Sizleri ön sonuçlar hakkında bilgilendirirken ilk verilere göre 3 doz inaktif aşının en iyi korumayı sağladığını paylaşmıştım. Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. Bu aşı programımız açısından son derece önemli bir sonuçtur. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3. doz uygulamasının gerekebileceği yönünde. Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor. Önümüzde bir İsrail örneği var. Ancak kendi verilerimiz belirginleştikçe bu konudaki sonuçları da hem sizlerle hem de dünya kamuoyu ile paylaşacağım. Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir” dedi.

"12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için aşı tanımlaması yapılmış durumdadır” Bakan Koca ayrıca, yükseköğretim ve aşılama konusunda da, “Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır” diye konuştu.



