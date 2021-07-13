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Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu

Babalar telefonla onayladı, gençler okulda aşı oldu

Ekiplerin okula gelişi

Tedbirler Telafi Eğitim Öğrenciler Öğrenci Velisi Aşılama 

-Görevlinin öğrenci velisini telefonla araması
-Öğrencilerin babalarını araması
-Onay alınmasının ardından aşılanmadan detaylar
-Görevlilerin sınıflarda öğrencilere bilgi vermesi
-3 öğrenciyle röportaj
-Okulun görüntüsü

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı hakkı tanımlanan 16 yaş üstü gençlerin de aşılanmasına başlandı. En yüksek aşılama oranına sahip iller arasında olan Amasya’da gençler babalarının telefonuna gelen mesajın kodla onayı sonrası okullarında aşılarını oldu. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşılama ekipleri okulların yolunu tuttu. Düzenlenen kurslar ve telafi eğitimleri için okullarında olan öğrenciler önce bilgilendirildi sonra babalarının ya da annelerinin telefon numaraları istendi. Babalarını arayan öğrenciler durumu anlattı. Kısa süreli işlemin ardından telefona gelen veli onay kodunun geri bildirimi sonrası aşılar yapıldı. Salgının aşı ve tedbirlerle aşılacağına inandıklarını belirten Alptekin Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esra Güneş, bu yıl okulda eskisi gibi sağlıklı bir şekilde eğitim almayı arzuladığını söyledi.


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