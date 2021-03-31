Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Tabutun getirilmesi

Hastane Üvey Anne Karya Kız Kardeş 

-Defin işlemleri
-Vatandaşların beklemesi
-Fotoğraf

( SAKARYA )- Son 3 haftada aynı aileden 5 kişi covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti SAKARYA

- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, 5 kişinin ise tedavilerinin sürüyor. Akyazı ilçesi Hasanbey Mahallesinde yaşan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Aydın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken, son 3 hafta içerisinde önce öz annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ile Emine Aydın Salih’i korona virüs sebebiyle kaybettiği öğrenildi. Aynı aileden 5 kişiden 2’sinin evlerinde, Yakup Aydın’ın Yenikent Devlet Hastanesi’nde, Hanife Aydın Dönmez ve Asiye Aydın Genç’in ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olduğu öğrenildi. (OK-HFV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement