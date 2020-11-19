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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
AYDIN - Lenf kanserine yakalanan gence arkadaşlarından pankartlı destek

AYDIN - Lenf kanserine yakalanan gence arkadaşlarından pankartlı destek

- Pankartın hazırlanması - Evin çevresinden görüntü - Drone ile çekilmiş görüntü - Yunus Emre Pazarlı'nın balkona çıkması - Alkış yapılması - Yunus Emre Pazarlı'nın konuşması - Ozan Özlahlan'ın konuşmasıLenf kanserine yakalanan gence arkadaşlarından pankartlı destekAYDIN (AA) - Aydın 'da lenf kanserine yakalanan 22 yaşındaki gence arkadaşları hazırladıkları pankartla destek verdi.Zeybek Mahallesi'nde yaşayan Yunus Emre Pazarlı, 2 hafta önce boynundaki bezelerden dolayı Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.Burada yapılan tahlillerin ardından Pazarlı'ya lenf kanseri tanısı konuldu. Yunus Emre Pazarlı'ya moral vermek isteyen arkadaşları da gencin yaşadığı apartmanın önüne gelerek, üzerinde "Birlikte başaracağız" yazılı pankart açarak meşale yaktı.Evinin balkonuna çıkan Pazarlı, arkadaşlarının desteği karşısında gözyaşlarını tutamadı.Pazarlı, gazetecilere, arkadaşlarının sürprizi karşısında çok duygulandığını ve moral bulduğunu söyledi.

Arkadaşlarına teşekkür eden Yunus Emre Pazarlı, "Böyle arkadaşlara sahip olduğum için çok mutluyum. Çok şaşırdım, beklemiyordum. Allah onlardan razı olsun. Gurur duyuyorum hepsiyle. Daha büyük bir mutluluk, daha büyük bir moral olamazdı herhalde." dedi.
Ozan Özlahlan da arkadaşlarına moral vermek için böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Özlahlan, "Ona sürpriz yapmak istedik. Çok mutlu olduğunu gördük, inşallah en yakın zamanda bu hastalığı atlatacak, inanıyoruz. Arkadaşları olarak onu yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Yakalandığı hastalığı birlikte yeneceğiz." ifadesini kullandı.

Lenf Kanseri Akalan Lenf Allah Irak 

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