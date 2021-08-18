Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Sağlık
Ayağı kırılan kadın için dağ dere aşıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ayağı kırılan kadın için dağ dere aşıldı

Ayağı kırılan kadın için dağ dere aşıldı

Yaşlı kadından görüntü

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Aşı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Yaşlı kadının taşınması
-Dere yatagından görüntü
-Sağlık ekibinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Yaşlı kadın için herkes seferber oldu ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Besni ilçesinde tarlada düşerek ayağını kıran yaşlı kadın için 112 Sağlık ekipleri başta olmak üzere herkese seferber oldu. Yaşlı kadın için kaygan taşlara basılıp dere yataklarından geçildi. Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyü yakınlarında kendisine ait bahçe sulaması yapan Elif Sönmez isimli yaşlı kadın, burada düşerek ayağını kırdı. Yakınları tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yolların bozuk olması ve ambulansın dere yataklarından geçememesinden dolayı yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafeyi yürüdü. Yaşlı kadına ulaşan sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından taşına bilir sedye üzerine konuldu. Yaşlı kadın sağlık ekipleri ve yakınlarının da yardımıyla taşınmaya başlandı. 2 Kilometrelik bir mesafe taşınan yaşlı kadın için, paçalar katlanarak su dolu dere yataklarından geçildi. Bu anlar yaşlı kadının yakınları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Dere yataklarında bulunan kaygan taşlara basa basa ilerleyen sağlık ekipleri ambulansa ulaşarak yaşlı kadını Besni ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Elif Sönmez’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (CK-SD-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı