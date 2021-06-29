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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AVM'lerde alışveriş yapıp aşılarını oluyorlar

AVM'lerde alışveriş yapıp aşılarını oluyorlar

-AVM'DE AŞI ANONSU YAPILMASINDAN GÖRÜNTÜ

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--AVMDEN DETAYLAR
--AVMDE AŞI OLAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--BURSA SAĞLIK MÜDÜRÜ FEVZİ YAVUZYILMAZ RÖP

( BURSA )- AVM'lerde aşı anonsu BURSA

- Bursa'da AVM'lerde koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Alışveriş yapan vatandaşlar, hoparlörden anons yapılıp aşı olmaya çağrılıyor. Vatandaşlar hastaneye gitmeden AVM'de aşılarını oluyor. İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa'da 3 AVM'de kurduğu aşı odalarında randevusuz aşı vuruyor. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara aşılarını AVM'de olabilecekleri yönünde anons yapılıyor. Anonsu duyan vatandaşlar hem alışverişlerini yapıyor, hem de koronavirüs aşılarını oluyor. Bursa'da Kentmeydanı, Korupark ve Suryapı AVM'ye giden 18 yaş üstü vatandaşlar randevu almaksızın koronavirüs aşılarını olabiliyor. Bursa'da ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yıldırım Bayrak Alanında aşılama yapılıyor. AVM'lerdeki aşı kliniklerini gezen Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bursa'da aşı çalışması uzun zamandır sürüyor. İlimizdeki bütün sağlık tesislerinde aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Artık 18 yaş üzerindeki istisnasız bütün vatandaşlarımızın aşı hakkı var. Biz de bu vesileyle vatandaşa yerinde ulaşabilmek için vatandaşların en çok ziyaret ettiği noktalarda aşı ekiplerimizi oluşturduk. Bursa'da 3 AVM ve 2 meydanda aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Aşılama çalışmalarımız sabah 9'da başlayıp akşam 9'a kadar devam ediyor" dedi.
(BRK-MŞ)
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