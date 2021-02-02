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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- AVM'de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

- AVM'de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Tokat'ta AVM girişinde uzayan kuyruk

-Yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmemesi
-AVM'den çıkan vatandaşla röp
-Kuyrukta bekleyenlerle röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta bulunan bir AVM'nin kapısında uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı. Tokat’ta Alış veriş merkezi'ne (AVM) adeta akın eden vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden kuyrukta bekledi. AVM’nin giriş kapısından dışarıya uzayan kuyruk nedeni ile sosyal mesafe unutuldu. AVM girişinde ateş ölçülmesi ve HES kodu sorgulanması nedeni ile uzayan kuyruk görenleri şaşırttı. Bazı vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeni ile endişe duydukları için AVM'deki işlerini tamamladıktan sonra dışarı çıktıklarını kaydetti.
Bazı vatandaşlar ise sosyal mesafeye dikkat edilmediğini söyledi.

(Nİ-OE-
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