Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Aşı var, aşı olan yok...Vaka sayıları yüzde 2’den yüzde 14’e yükseldi

Aşı var, aşı olan yok...Vaka sayıları yüzde 2’den yüzde 14’e yükseldi

İl Sağlık Müdüründen detay görüntü

Sayılar 

-İl Sağlık Müdürünün verileri incelemesinden görüntü
-İl Sağlık Müdürünün konuşması
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Ülke genelinde korona virüs (Covid-19) vakalarının son günlerde yeniden artmaya başlaması, salgında mutasyon virüsünün hızlı bir şekilde yayılması endişesini de beraberinde getirdi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan aşı, vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Siirt genelinde aşılama oranının düşük olması vaka sayılarının yüzde 2’den yüzde 14’e yükselmesine neden oldu. Siirt’te korona virüs vaka sayılarında artışın yaşandığını dile getiren Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, vatandaşların aşılanma oranının düşük olduğunu söyledi.

Siirt’te vaka sayılarının yüzde 2’den yüzde 14’e yükseldiğini belirten Ömür, “İlimizde maalesef korona virüs vakalarında bir artış gözlemlemekteyiz. 6-12 Mart tarihlerinde yüz binde 2 olan vaka oranımız son bir haftada yüz binde 14 yükseldi. Bu bizleri ciddi olarak endişelendirmeye başladı.
Bu kadar hızlı yayılması aklımıza mutasyonu getirmekte. Vatandaşlarımızın daha önce gösterdiği gayreti başarıyı tekrar devam etmelerini istirham ediyoruz. Özellikle maske, mesafe, hijyen kurallarında eskisinden çok daha fazla dikkat etmelerini ve rehavete kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Eskiden yaşadığımız kötü deneyimler oldu, düğünler, taziyeler. Bizim için en tehlikeli odak yine oralar. Aşı konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. İlimizde aşılanma oranı yüzde 40. Düşük bir oran başarı için mutlaka ve mutlaka bu oranların yüzde 65-70’lere çıkarıyor. Yan etki konusunda vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntısı olmasın çocukluk döneminde yaptırdığımız aşırlarla bu aşılar aynı. Yan etkileri açısından hiçbir sıkıntı yok. En yakın sağlık kuruluşlarına başvurmaları halinde bizler onların sırası geldiğinde mutlaka aşılama programına alacağız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement