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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aşı olan Başhekim Korur: 'Halkımızı tereddütsüz aşı olmaya davet ediyoruz'

Aşı olan Başhekim Korur: 'Halkımızı tereddütsüz aşı olmaya davet ediyoruz'

Aşı olan başhekimlerden görüntüler

Hastane Bild Sağlık Çalışanları Özel Hastaneler 

-Dr. Ahmet Muhlis Korur röportaj
-Başhekimi Alparslan Tuhta röportaj
-yakın detaylar

( SAMSUN ) Aşı olan Başhekim Korur: "Halkımızı tereddütsüz aşı olmaya davet ediyoruz" SAMSUN

- Samsun'da özel hastanelerde de aşılama süreci başladı.
Aşı olan Başhekim Dr. Ahmet Muhlis Korur, "Aşının koruyuculuk açısında önemini gayet iyi biliyoruz. Halkımızı aynı şekilde tereddütsüz aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.
Samsun'a gönderilen 26 bin doz korona virüs aşısı devlet, özel ve halk sağlığı merkezlerine dağıtımı yapıldı. Çin'den getirilen Sinovac firmasına ait CoronaVac isimli inaktif Covid-19 aşılarını ilk olarak sağlık çalışanları oluyor. Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinde de kurulan aşı odalarında aşılar yapılıyor. Büyük Anadolu Hastanesi Meydan ve Merkez Şubelerinin Başhekimleri Covid-19 aşısı olarak insanları aşı olmaya davet etti. Aşının koruyuculuk açısından önemini bildiklerini ifade eden Başhekim Korur, "Önümüzdeki günlerde tamamen normale erişebilmek için aşının ne kadar gerekli olduğunun herkes bilincindedir diye düşünüyorum. Bizler sağlık çalışanları olarak ilk biz oluyoruz. Halkımızı da aynı şekilde tereddütsüz aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
"Önlemlerimize tüm titizlikle aşıdan sonra da devam etmemiz gerekiyor" Başhekim Dr. Alparslan Tuhta ise, "Aşımızı olduk. Aşı sadece kişiyi korur. Önlemlerimize tüm titizlikle aşıdan sonra da devam etmemiz gerekiyor. Toplum olarak Sağlık Bakanlığımızın beklediği kriterlerde önlemlerimizi devam ettireceğiz. Bu pandemi sürecini Allah nasip ederse yaz aylarının başında atlatacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Büyük Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Yasemin Turan, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, hastanenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Yönten Nilgün de Covid-19 aşısı oldu.
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