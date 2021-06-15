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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Aşı kuyruğu kamerada

Aşı kuyruğu kamerada

Aşı kuyrugundan detay

( BURSA ) BURSA

Hastane Kamera Aşı 


- Bursa’nın Gemlik ve Mudanya ilçesinde aşı yaşı 40 olmasıyla birlikte hastanelerde yoğunluk yaşandı. Bursa’ya bağlı Gemlik ve Mudanya hastanelerinde aşı randevusu alan vatandaşlar aşı poliklinikleri önünde sıraya girdi. Aşı vurulma yaşının 40’a inmesiyle birlikte,vatandaşların aşılanmak için hastanelerde yoğun kuyruklar oluştu. Aşı yaptıranların önlem olarak 15 dakika süre ile aşı merkezi girişinde kurulan çadırda beklemesi istendi. (ABE-
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