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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin’de korona vakalarında düşüş başladı

Artvin’de korona vakalarında düşüş başladı

Artvin şehir görünümü

Sayılar Görece Twitter Allah 

-Drone görüntüsü
-Arşiv görüntüler

( ARTVİN )- Artvin’de vaka sayıları yüzde 75 oranında düştü ARTVİN

- Yeni tip Korona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin’de vaka sayısı azalmaya başladı.
Kentte Korona virüs nedeniyle tedavi gören hasta sayısı bir dönem bin 600’e kadar yükselirken, son dönemde alınan tedbirler etkisini gösteriyor. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına büyük ölçüde uyulan kentte vaka sayısı 400’lere kadar düştü. Kentte vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması vakalardaki artışları etkiledi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aldığımız olumlu sonuçlarla da ilimizin imajına değer kattığınız teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada aktif vaka sayısını bin 600'lerden 400'lere düşürdük. İnşallah kısa sürede elbirliği ile sıfırları konuşacağımız günleri de göreceğiz. Bir süre daha tedbirler konusunda hassas olmaya ve etrafımızı uyarmaya devam edelim. Sağlıkla kalın” ifadelerini kullandı. (AG-ÖS-Y)
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