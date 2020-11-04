Artvin'de karantinaya alınan 4 köyde tedbirler devam ediyor

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( ARTVİN - ÖZEL) ARTVİN



- Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin’in Murgul ilçesine bağlı 4 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köy sakinleri kurallara tam anlamıyla uyarak, bir an önce köylerinde karantinanın sona ermesini istiyorlar. Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Murgul ilçesine bağlı, Çimenli, Ardıçlı, Osmaniye ve Akantaş köyü geçtiğimiz hafta 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi ve uyarı yazıları ile yolları kapatıldı. Köy sakinleri tedbirlere tam anlamıyla uyarken bir an önce köylerinde vaka sayısının sıfıra inmesini istiyorlar. Köy muhtarlarından Kemal Kara, ”Giderek artan vaka nedeniyle 4 köyümüz karantina altına alındı. Köyde kalanların ihtiyaçlarını muhtarlık olarak temin edebiliyoruz. Bu hastalığı kurallara uyarak birlikte atlatacağız, inşallah köylerimizde eskisi gibi mutlu huzurlu hastalıksız yaşayacağız” dedi.





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